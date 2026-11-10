Jeugdgemeenteraad Bergeijk officieel gestart

De jeugdgemeenteraad in Bergeijk is gestart. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de leden beëdigd door burgemeester Wilma Delissen. De kinderen gaan meedenken over onderwerpen die belangrijk zijn voor de jeugd in de gemeente.

Gevonden voor jou

De nieuwe groep is officieel van start gegaan met een kennismakingsspel. Hiermee leerden de kinderen elkaar beter kennen voordat ze zich gaan richten op hun taak. De jeugdgemeenteraad bestaat uit enthousiaste kinderen die hun stem willen laten horen over wat er speelt in Bergeijk.

Na het kennismakingsspel ging de groep naar theater De Kattendans. Daar zagen ze de voorstelling ‘Alle kinderen stinken’, een grappige show over een talkshow waarin alles draait om kijkcijfers. De voorstelling benadrukt op speelse wijze het belang van kritisch nadenken over wat je ziet en hoort.

Volgende bijeenkomst

Op 20 januari komt de jeugdgemeenteraad opnieuw samen. Tijdens die bijeenkomst krijgen de kinderen een workshop presenteren van een comedian. Hiermee bereiden ze zich verder voor op hun rol binnen de gemeente.