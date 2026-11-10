Pepijn van de Merbel verlengt contract bij FC Den Bosch tot 2029

Doelman Pepijn van de Merbel heeft zijn contract bij FC Den Bosch verlengd tot medio 2029. De 24-jarige keeper, geboren in Oud-Gastel, speelt sinds de zomer van 2024 in de A-selectie van de club. Hij heeft inmiddels meer dan 80 officiële wedstrijden op zijn naam staan.

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Pepijn van de Merbel begon zijn voetbalcarrière bij SC Gastel en doorliep daarna de jeugdopleiding van Willem II. In 2014 kwam hij terecht bij de jeugd van FC Den Bosch, waar hij vier seizoenen speelde. In 2018 maakte hij de overstap naar NAC Breda, waar hij in 2021 zijn eerste profcontract tekende en een jaar later debuteerde in het betaalde voetbal.

Bij NAC Breda leverde Van de Merbel een belangrijke bijdrage aan de promotie naar de Eredivisie in het seizoen 2023/2024. In de zomer van 2024 keerde hij terug naar FC Den Bosch en groeide daar uit tot een vaste kracht onder de lat.

Meer dan 80 wedstrijden

De doelman heeft sinds zijn terugkeer bij FC Den Bosch meer dan 80 officiële wedstrijden gespeeld. Met zijn nieuwe contract blijft hij tot medio 2029 aan de club verbonden. Volgens de club biedt dit stabiliteit en mogelijkheden om verder te bouwen aan de toekomst.

Van de Merbel is geboren in Oud-Gastel en kent de club door en door. Hij heeft ambities om met FC Den Bosch stappen te zetten, waaronder het behalen van de play-offs. De club ziet hem als een belangrijke speler, zowel op het veld als binnen de groep.