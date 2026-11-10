Dorpsraden in Someren versterken leefbaarheid

In Someren zetten drie dorpsraden zich in voor de leefbaarheid van hun dorpen. De dorpsraden vormen een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente.

Gevonden voor jou

In de gemeente Someren zijn drie dorpsraden actief: Dorpsoverleg Lierop, Dorpsoverleg Someren-Heide en Dorpsraad Someren-Eind. Deze groepen bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp. Zij luisteren naar ideeën en zorgen van inwoners en brengen deze onder de aandacht van de gemeente.

De samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente is vastgelegd in een convenant. Dit zorgt ervoor dat de dorpsraden al vroeg worden betrokken bij projecten en ontwikkelingen. Ze delen kennis over wat er speelt in het dorp en geven advies, bijvoorbeeld over verkeer, wonen, voorzieningen en duurzaamheid.

Openbare bijeenkomsten

De dorpsraden organiseren regelmatig openbare bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en kunnen zij hun ideeën, vragen en zorgen delen. Dit helpt om de betrokkenheid bij het dorp te vergroten.

Iedereen die iets wil bijdragen aan de toekomst van het dorp is welkom. Of je nu al jarenlang in het dorp woont of er pas bent komen wonen, jong bent of ouder: de dorpsraden staan open voor alle inwoners.

Meer informatie over de dorpsraden in Someren is te vinden op de websites van Dorpsoverleg Lierop, Dorpsoverleg Someren-Heide en Dorpsraad Someren-Eind.