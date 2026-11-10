Netwerkbijeenkomst in Fort Zeekant over wijkverbetering

Vrijdagmiddag 13 november vindt in Bergen op Zoom een netwerkbijeenkomst plaats. Bewoners, vrijwilligers en organisaties komen samen om ideeën en plannen voor Fort Zeekant te delen. De bijeenkomst is bedoeld om nieuwe initiatieven en samenwerkingen in de wijk te stimuleren. Wethouder Adam Ahajaj opent het evenement.

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De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in ’t Fort aan de Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom. Het programma duurt van twee tot vijf uur ’s middags en draait om ontmoeting en samenwerking. Deelnemers kunnen kennismaken, ideeën uitwisselen en samen plannen bespreken.

De organisatie is in handen van de gemeente Bergen op Zoom, bewonersplatform Fort Zeekant Boeit, Wijkteam Oude Stad en WijZijn. Het doel is om de wijk verder te versterken en te verbeteren door gezamenlijk initiatieven op te zetten.

Fort Zeekant is een wijk waar al veel gebeurt dankzij de inzet van bewoners en vrijwilligers. Toch ziet de organisatie ruimte voor nieuwe projecten en samenwerking. De bijeenkomst biedt een platform om deze ideeën te bespreken en uit te werken.

Iedereen die actief is in de wijk en ideeën heeft voor de toekomst van Fort Zeekant wordt uitgenodigd om deel te nemen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.