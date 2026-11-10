Lezing over kunstmatige intelligentie in Geldrop

Bibliotheek Dommeldal in Geldrop organiseert op donderdag 10 december een interactieve lezing over kunstmatige intelligentie. Tijdens de bijeenkomst worden de kansen en risico’s van deze technologie besproken.

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Kunstmatige intelligentie (AI) verandert de manier waarop mensen werken, communiceren en informatie zoeken. Tijdens de lezing in Geldrop gaat expert Martijn Meijs in op de gevolgen van deze technologie voor de samenleving.

AI kan onder meer teksten schrijven, muziek maken en complexe taken uitvoeren. Hoewel dit kansen biedt, roept het ook vragen op over betrouwbaarheid, privacy en de invloed op de arbeidsmarkt. Een belangrijk punt is de opkomst van deepfakes: vervalste beelden en video's die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Invloed van algoritmes

Meijs bespreekt ook hoe algoritmes bepalen welke informatie mensen online te zien krijgen. Daarnaast wordt er gekeken naar wie AI ontwikkelt, welke belangen daarbij een rol spelen en wat er gebeurt als steeds meer taken door computers worden overgenomen.

De lezing is interactief, zodat bezoekers kunnen meepraten en nadenken over de keuzes die organisaties en individuen maken rondom AI. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met MAD Emergent Art Center.

Praktische details

De lezing vindt plaats op donderdag 10 december 2026, van half acht tot negen uur ’s avonds. Locatie is Bibliotheek Dommeldal aan de Heuvel 94 in Geldrop. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.