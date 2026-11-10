Rijensestraatweg weer open voor fietsers en voetgangers

Vanaf 11 november kunnen fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van de Rijensestraatweg. Voor autoverkeer blijft de weg tot en met 20 november afgesloten.

Gevonden voor jou

De Rijensestraatweg is opnieuw toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden aan de weg zijn nog niet volledig afgerond, waardoor automobilisten voorlopig nog moeten omrijden.

Op de Rijensestraatweg wordt gewerkt aan een breder fietspad en een vernieuwde bestrating van de rijbaan. De werkzaamheden duren tot en met 20 november.

Omleidingsroute voor auto's

Voor automobilisten is een omleidingsroute ingesteld. Zij kunnen via de Planetenstraat, Rijnstraat, Spaarnelaan en Doelstraat hun weg vervolgen. Deze route blijft tot het einde van de werkzaamheden van kracht.

De Rijensestraatweg ligt in de gemeente Dongen. Het project is onderdeel van een bredere aanpak om de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren.