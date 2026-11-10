Advertentie
Fietsbrug De Oversteek 11 november weer open
• Aangepast
Fietsbrug De Oversteek gaat woensdag 11 november om vier uur ’s middags weer open. De brug was sinds 29 oktober gesloten voor werkzaamheden aan de snelfietsroute F629.
De fietsbrug De Oversteek is vanaf woensdagmiddag weer toegankelijk voor fietsers. De afsluiting was nodig om de snelfietsroute F629 op de brug aan te sluiten. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
De brug, die over het Wilhelminakanaal loopt, blijft na de heropening open. Er zijn geen nieuwe onderhoudswerkzaamheden gepland.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie