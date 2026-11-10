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Fietsbrug De Oversteek 11 november weer open

Aangepast

Fietsbrug De Oversteek gaat woensdag 11 november om vier uur ’s middags weer open. De brug was sinds 29 oktober gesloten voor werkzaamheden aan de snelfietsroute F629.

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De fietsbrug De Oversteek is vanaf woensdagmiddag weer toegankelijk voor fietsers. De afsluiting was nodig om de snelfietsroute F629 op de brug aan te sluiten. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

De brug, die over het Wilhelminakanaal loopt, blijft na de heropening open. Er zijn geen nieuwe onderhoudswerkzaamheden gepland.

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