College presenteert plannen voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Het college van burgemeester en wethouders heeft het College Uitvoeringsprogramma 2026–2030 gepresenteerd. Hierin staan de plannen voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt voor de komende vier jaar. Het programma is een uitwerking van het coalitieakkoord Bouwen aan Morgen.

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In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2026–2030 staan de belangrijkste doelen van het gemeentebestuur. Het college wil onder meer de woningbouw versnellen, verkeersveiligheid verbeteren en inwoners beter ondersteunen. De mogelijkheden voor nieuwbouw worden opnieuw bekeken, en er komt een actieplan voor veilige fiets- en wandelpaden.

Daarnaast werkt de gemeente aan de Toekomstvisie Vught 2050. Duurzaamheid, veiligheid, verenigingen en voorzieningen krijgen ook aandacht in de plannen. Het college benadrukt dat het beschikbare geld en de inzet van medewerkers bepalen wat uitgevoerd kan worden.

Keuzes gemeenteraad

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de plannen. Keuzes over gemeentelijke taken en voorzieningen worden meegenomen in de begroting. Hierdoor kunnen projecten veranderen of later uitgevoerd worden. Het college stelt jaarlijks prioriteiten en informeert de gemeenteraad over de voortgang.

Meer informatie over het College Uitvoeringsprogramma 2026–2030 is te vinden via de gemeentelijke website.