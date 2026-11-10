Leerlingen planten ruim 2.150 bomen in Waalwijk

Leerlingen van groep 7 hebben donderdag 2.150 bomen en planten geplant in Waalwijk. Dit gebeurde tijdens de Boomfeestdag op locaties van verschillende sportclubs.

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De Boomfeestdag begon met een officiële opening door wethouders, waarna de kinderen aan de slag gingen. Ze plantten bomen en struiken bij sportclubs zoals SV Capelle, VV NEO'25, RWB Waalwijk, Hockeyclub Waalwijk en Atletiekclub ACW'66. Daarbij kregen ze hulp van vrijwilligers en medewerkers.

Naast het planten leerden de kinderen ook meer over compost en het belang van een groene leefomgeving. Ze maakten vogelhuisjes en ontdekten hoe bomen bijdragen aan een gezondere omgeving.

De Boomfeestdag wordt jaarlijks georganiseerd om kinderen bewust te maken van natuur en duurzaamheid. Dit jaar leverde het harde werken niet alleen een groenere omgeving op, maar ook een leerzame ervaring voor de leerlingen.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de dag succesvol verlopen. De geplante bomen en struiken dragen bij aan een groenere toekomst voor Waalwijk.