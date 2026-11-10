Intocht Sinterklaas zondag in Tilburg

De Sint en zijn Pieten komen zondag 15 november aan in Tilburg. De pakjesboot meert rond half twaalf aan in de Piushaven. De optocht trekt daarna door de stad en eindigt om drie uur op het Willemsplein. Diverse straten zijn tijdelijk afgesloten vanwege de intocht.

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De noordkant van de Piushaven wordt vanaf half tien ’s ochtends afgesloten voor verkeer. Dit geldt voor het deel van D’n Ophef tot aan het begin van de haven richting het centrum. De afsluiting duurt tot ongeveer kwart voor één. Langs de rest van de route worden straten kort afgesloten. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat alles soepel verloopt.

De intocht is toegankelijk voor iedereen. Inwoners in een rolstoel kunnen terecht op de houten vlonder aan het begin van de Piushaven, bij de Koopvaardijstraat. Toiletten voor mensen in een rolstoel zijn beschikbaar in de haven en op het Willemsplein. Voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels is een prikkelarme zone ingericht in de Ordannansestraat. Hier is de muziek zachter en benaderen de Pieten de kinderen rustig.

Muziek en optocht

Tijdens de optocht zorgen dweilorkesten voor muziek. Dit kan in sommige straten voor extra geluidsoverlast zorgen. De optocht eindigt om drie uur op het Willemsplein. Daar wordt Sinterklaas feestelijk ontvangen met muziek en dans. Dit programma duurt tot vier uur.

Meer informatie over de route en tijdelijke afsluitingen is te vinden op sintintilburg.nl.