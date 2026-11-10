Doelman Etienne Vaessen zoekt professionele hulp na wangedrag tegen AZ

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen gaat zich professioneel laten begeleiden om beter om te kunnen gaan met zijn emoties. Dat maakte de keeper uit Breda bekend via Instagram na zijn wangedrag in het verloren uitduel met AZ van zondag (4-3). Vaessen veroorzaakte een strafschop en kreeg vervolgens een tweede gele kaart voor aanhoudend protesteren. Ook na de rode kaart was hij moeilijk te kalmeren.

“Beste supporters, ik wil mijn excuses aanbieden”, schrijft Vaessen. “Het is mij weer niet gelukt uit een situatie te blijven waarin ik niet terecht wil komen. Ik heb veel spijt van mijn gedrag in het veld. Ik dupeer daarmee de club, mijn teamgenoten, stafleden, medewerkers en supporters van de club. En ook mezelf. En dat is helaas ook niet voor het eerst.”

Niet voor het eerst

Onder meer in een interland van Suriname eerder dit jaar verloor Vaessen de controle over zichzelf.

“Ik moet, wil en ga hiermee aan de slag. Met behulp van de club ga ik me professioneel laten begeleiden”, schrijft Vaessen. “Het zal met vallen en opstaan zijn. Ik ben topsporter en heb een voorbeeldfunctie en dan moet je je emoties beter kunnen beheersen.”

Voorlopig offline

Naast zijn prestaties voor de club, zijn teamgenoten en de supporters wil Vaessen zijn volle aandacht aan dat traject geven. Daarom gaat hij voorlopig offline en geeft hij de komende periode geen interviews. “Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben.”