Mishandeling bij vuurwerkverkoop en ruzie bij ASML: dit gebeurde vandaag

Een vrouw zwaar mishandeld na een opmerking over vuurwerk, boze vakbonden bij ASML en duizenden medische dossiers die dreigen te verdwijnen. Verder aandacht voor een bijzondere politieke dubbelrol in Vught en de zoektocht naar de grootste Brabander. Dit was dinsdag het nieuws uit Brabant.

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Een vrouw werd zaterdagavond zwaar mishandeld in Baarle-Nassau nadat ze een jongen aansprak op het afsteken van vuurwerk. De vader van de jongen sloeg haar volgens eigen zeggen twee keer tegen de grond en schopte haar tegen het hoofd. Ze hield een flinke hersenschudding en een blauw oog over aan het incident. Burgemeester Philip Loots van Baarle-Hertog noemt de mishandeling een nieuw dieptepunt en pleit voor een landelijk verbod op vuurwerkverkoop in België. Volgens hem komt 95 procent van de vuurwerkklanten uit Nederland en neemt de overlast van augustus tot de jaarwisseling steeds verder toe. Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Eindhoven. De vakbonden CNV, De Unie en VHP2 zijn boos weggelopen uit een overleg met ASML over de reorganisatie waarbij 1400 banen verdwijnen. Het probleem: de chipmachinefabrikant schoof de invoering van de nieuwe organisatie op van november naar december of maart, waardoor werknemers minder tijd krijgen om een nieuwe baan te zoeken. De vakbonden eisen dat ASML opnieuw gaat onderhandelen over deze verschuiving, maar de techgigant weigert. ASML zegt teleurgesteld te zijn over het vertrek van de bonden en vindt dat overleg over het sociaal plan niet verplicht is. Check het hier.

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Er is ook zorgwekkend nieuws uit de gezondheidszorg. Dossiers van tienduizenden patiënten met postcovid en Q-koorts dreigen eind deze week te worden vernietigd. De stichting die jarenlang patiënten heeft begeleid wordt opgeheven en stelt dat de verzamelde data om privacyredenen niet mogen worden gedeeld. Hoogleraar Jos Bosch van het LUMC spreekt van een enorme kapitaalvernietiging en probeert al twee maanden de vernietiging te voorkomen. De dossiers bevatten naast persoonsgegevens vooral waardevolle medische informatie en onderzoeksgegevens van vragenlijsten en enquêtes. Hier lees je hun analyse.

Verder nog: Shahrzad Moradipanah vluchtte als driejarig meisje uit Iran naar Nederland en werd opgevangen in een azc in Vught. Nu zit ze namens de SP in de gemeenteraad van diezelfde gemeente en moet ze meebeslissen over de opvang van nieuwe vluchtelingen. Dat vindt ze verschrikkelijk moeilijk: ze moet verschillende belangen afwegen tussen vluchtelingen die een veilige plek nodig hebben en inwoners met zorgen over verkeersveiligheid en rust. Vught staat onder verscherpt toezicht omdat de gemeente nog niet voldoet aan haar wettelijke opvangtaak. Lees hier haar verhaal.

Tot slot iets lichters: wie is eigenlijk de grootste Brabander? Na de verkiezing van de Grootste Twentenaar duikt deze vraag op. Entertainmentdeskundige Albert Verlinde noemt zonder twijfel Vincent van Gogh: als de hele wereld je kent, sta je op één. Historicus René Bastiaanse kiest voor Guus Meeuwis, die met zijn stadionconcerten Brabant op de kaart zette en het imago van de provincie verbeterde. Andere kanshebbers zijn Gerard van Maasakkers, Ireen Wüst, Harrie Lavreysen en zelfs de mythische Hertog Jan. Hier lees je het hele verhaal.