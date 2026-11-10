Motorrijder knalt achterop auto op N65, weg tijdelijk dicht

Een motorrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de N65 in Vught. Hij botste achterop een stilstaande auto en moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg worden gebracht. De weg werd tijdelijk helemaal afgesloten.

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Het ongeluk gebeurde op de Helvoirtseweg (N65), vlak voor de kruising met de Martinilaan in de richting van Den Bosch. Het verkeer reed daar langzaam toen de motorrijder door nog onbekende oorzaak achterop een stilstaande auto botste.

Weg even dicht

Meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. De zwaargewonde motorrijder werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Vanwege het ongeluk werd de N65 tijdelijk helemaal afgesloten. Het verkeer liep flinke vertraging op, die opliep tot meer dan een half uur. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend.