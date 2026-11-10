Britten kijken met bewondering naar Den Bosch en zien stad als voorbeeld
Den Bosch geldt voor de Britten als voorbeeld in de aanpak van jongeren zonder werk of opleiding. De Britse nieuwszender Sky News kwam speciaal naar de hoofdstad van onze provincie om te ontdekken wat hier anders gebeurt en hoe die aanpak kan helpen bij de problemen met bijna een miljoen Britse jongeren.
De Britse situatie is zorgwekkend. Bijna een miljoen jongeren volgen geen onderwijs, hebben geen baan en doen ook geen opleiding of training. In het Verenigd Koninkrijk wordt daarom gezocht naar manieren om deze groep weer perspectief te bieden. Daarbij valt het oog op Nederland, dat het laagste percentage zogenoemde NEET-jongeren van Europa heeft. NEET staat voor jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen.
Voor Sky News reden genoeg om naar Nederland te komen. Politiek verslaggever Rob Powell streek neer in Den Bosch. Niet toevallig: de Brabantse hoofdstad heeft een aanpak waarmee jongeren die dreigen uit te vallen weer op weg worden geholpen. De Britse verslaggever wilde ontdekken wat daarachter zit en wat zijn eigen land daarvan kan leren.
De ploeg bezocht onder meer TOM, een organisatie die jongeren helpt hun plek in de maatschappij te vinden. Jongeren die vastlopen op school, moeilijk werk vinden of om andere redenen buiten de boot dreigen te vallen, kunnen er terecht voor begeleiding.
De aanpak draait om meer dan alleen het vinden van een baan. Persoonlijke aandacht en samenwerking tussen verschillende partijen staan centraal. Jongeren krijgen hulp om hun talenten te ontdekken en een volgende stap te zetten. Dat kan een opleiding zijn, werk of een andere vorm van dagbesteding.
Juist die manier van werken interesseert de Britten. Problemen vroeg signaleren en samen naar oplossingen zoeken, moet voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen. Gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol.
De belangstelling uit het Verenigd Koninkrijk is een compliment voor de Nederlandse aanpak en Den Bosch in het bijzonder. De stad is bij veel Nederlanders bekend van de Bossche bol en de Sint-Jan, maar staat nu ook centraal in een Britse reportage over een groot maatschappelijk probleem.