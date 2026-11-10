Britten kijken met bewondering naar Den Bosch en zien stad als voorbeeld

Den Bosch geldt voor de Britten als voorbeeld in de aanpak van jongeren zonder werk of opleiding. De Britse nieuwszender Sky News kwam speciaal naar de hoofdstad van onze provincie om te ontdekken wat hier anders gebeurt en hoe die aanpak kan helpen bij de problemen met bijna een miljoen Britse jongeren.

Leon Kersten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Britse situatie is zorgwekkend. Bijna een miljoen jongeren volgen geen onderwijs, hebben geen baan en doen ook geen opleiding of training. In het Verenigd Koninkrijk wordt daarom gezocht naar manieren om deze groep weer perspectief te bieden. Daarbij valt het oog op Nederland, dat het laagste percentage zogenoemde NEET-jongeren van Europa heeft. NEET staat voor jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen. Voor Sky News reden genoeg om naar Nederland te komen. Politiek verslaggever Rob Powell streek neer in Den Bosch. Niet toevallig: de Brabantse hoofdstad heeft een aanpak waarmee jongeren die dreigen uit te vallen weer op weg worden geholpen. De Britse verslaggever wilde ontdekken wat daarachter zit en wat zijn eigen land daarvan kan leren.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren