Zwier vraagt Janice ten huwelijk via treinintercom: 'Geluk met machinist'

Reizigers die afgelopen zondag in de trein van Eindhoven naar Amsterdam zaten, hoorden een wel hele onverwachte mededeling over de intercom. Zwier Jansen (29) uit Eindhoven vroeg in een volle trein zijn vriendin Janice (28) ten huwelijk. "Deze manier past echt bij ons", lacht hij.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Geen vertraging of onverwacht eindstation, maar een machinist beloofde zondag net voorbij station Den Bosch een leuke mededeling aan de reizigers. Daarna gaf hij de intercomtelefoon snel over aan Zwier. "Geen zorgen, de reis verloopt volgens plan", stelde hij de reiziger gerust. "Er zit een meisje in deze trein van wie ik al elf jaar de vriend mag zijn. Lieve Janice, wil je met me trouwen. Denk er even over na en dan kom ik eraan om op mijn knieën te gaan", klonk het door de hele trein.

"Had niks in de gaten."

Reizigers beginnen luid te applaudisseren als Zwier op zijn knieën gaat. Als Janice vervolgens volmondig ja zegt, wordt het gejoel alleen maar luider. Een paar dagen later is het verloofde koppel uit Eindhoven nog altijd in de wolken. "Het is onwerkelijk", zegt Janice. "Ik had het zo niet verwacht en had zo niks in de gaten."

Dat was precies de bedoeling van Zwier. Hij kwam op het idee toen ze laatst met de trein naar Berlijn gingen. "Ik zag haar zo genieten van de treinreis dus ik vond het een vette manier om het zo te vragen", legt hij uit. "Ook ben ik afgelopen jaar geopereerd aan mijn enkel en zat ik thuis. Janice heeft mij toen zo goed verzorgd en in die tijd heb ik een muziekalbum geschreven over onderweg zijn. Deze manier past dus echt bij ons." Daar sluit Janice zich bij aan. "Dit past helemaal bij hoe Zwier en ik zijn", straalt ze.

"Geluk met machinist."

Om het bijzondere aanzoek voor elkaar te krijgen, kreeg de Eindhovenaar hulp van zijn vrienden met wie hij en Janice naar een concert gingen. "Zij hebben Janice afgeleid zodat ik naar de machinist op het perron kon gaan. Ik had heel veel geluk dat de machinist wilde helpen. Eenmaal in de trein zei ik dat ik naar de wc moest. Toen zei ze nog dat die de andere kant op was, maar toch geloofde ze het. Het was spannend", lacht hij. Het stel genoot van de reizigers die volledig meeleefden met hen. "Iedereen feliciteerde ons. Dat was overweldigend en heel vet", zegt Zwier. Ook op social media worden ze overspoeld met reacties. Dankzij hun vrienden is het bijzondere aanzoek zowel bij de intercom als in volle coupé vastgelegd. De Eindhovenaar plaatste een TikTok van het bijzondere aanzoek, die binnen een dag tijd al honderdduizenden keren is bekeken. "Ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden", lacht Zwier. Of de bruiloft ook zo groot wordt of dat het huwelijk ook tijdens een treinreis voltrokken wordt, weet het stel nog niet. "Dat zou wel vet zijn hé, maar dat weten we nog niet."