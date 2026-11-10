Schapen kiezen het hazenpad in Zevenbergen: gras was elders groener

Het gras is altijd groener aan de overkant. Dat moeten een stel schapen in Zevenbergen dinsdagmiddag hebben gedacht. Een hele kudde ontsnapte uit de omheining aan de Dikkendijk en ging op avontuur. Handhavers moesten eraan te pas komen om de wollige weglopers weer thuis te krijgen.

De handhavers van de gemeente Moerdijk kregen dinsdagmiddag een bijzondere melding van de politiemeldkamer. Aan de Dikkendijk in Zevenbergen liep een kudde schapen los.

Waarom de dieren besloten de benen te nemen, is niet duidelijk. Maar de handhavers hebben wel een vermoeden. "Blijkbaar was het gras aan de overkant lekkerder. En als er eenmaal één schaap over de dam is..."

Wollige ontsnapping

De handhavers gingen naar de Dikkendijk en probeerden de kudde zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Dat was nog even wachten op de echte deskundigen: de herders. Toen die met hun honden aankwamen, kon de terugtocht beginnen. Samen met de handhavers dreven ze de schapen weer achter de omheining.

Daarmee kwam het avontuur zonder verdere bijzonderheden ten einde. De handhavers konden er zelf wel om lachen. Ze spreken op Instagram van een "wollige ontsnapping".