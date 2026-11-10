Vrijwilligersonderscheiding voor Theo Butterbrod en John Bax

Theo Butterbrod en John Bax uit Luyksgestel hebben een gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding ontvangen. De gemeente Bergeijk waardeert hun jarenlange inzet voor het gemeenschapscentrum Den Eijkholt en het welzijn van inwoners.

Gevonden voor jou

Theo Butterbrod heeft zich jarenlang ingezet voor het maatschappelijke leven in Luyksgestel. Hij was sinds juni 2022 bestuurslid van Stichting Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, waar hij verantwoordelijk was voor sponsoring. Eerder vervulde hij bestuursfuncties bij Stichting Welzijnscentrum Lucia en speelde hij een rol in de fusie van beide centra. Theo helpt daarnaast ouderen met financiële en administratieve zaken.

John Bax als voorzitter

John Bax was zestien jaar voorzitter van Den Eijkholt. Onder zijn leiding groeide het gemeenschapscentrum uit tot een belangrijke ontmoetingsplek in Luyksgestel. Hij speelde een grote rol bij de nieuwbouw van het centrum tussen 2011 en 2013 en bij de aanpassingen na de fusie met Welzijnscentrum Lucia in 2022. Hoewel hij afscheid neemt als voorzitter, blijft hij actief in de bouw- en horecacommissie.

Den Eijkholt in Luyksgestel

Den Eijkholt biedt ruimte aan verenigingen, activiteiten en ontmoetingen en draagt zo bij aan de leefbaarheid in Luyksgestel. Theo Butterbrod en John Bax hebben met hun inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het centrum en het welzijn van inwoners.

De gemeente Bergeijk heeft beide heren bedankt met een vrijwilligersonderscheiding voor hun betrokkenheid en waardevolle bijdrage aan de gemeenschap.