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Gewonde bij botsing op kruising bij A50 in Veghel, brokstukken op de weg
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Twee auto's zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de Eerdsebaan in Veghel. Daarbij raakte een persoon gewond aan het hoofd. De klap was behoorlijk. Een van de voertuigen raakte flink beschadigd en brokstukken lagen verspreid over de kruising.
Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Eerdsebaan met de afrit Eerde/Schijndel van de A50.
Ambulancepersoneel behandelde de gewonde ter plaatse. Een bergingsbedrijf heeft in ieder geval één voertuig weggesleept. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog niet duidelijk.
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