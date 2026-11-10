Bladkorven weer geplaatst in Rucphen

De gemeente Rucphen heeft medio oktober bladkorven geplaatst. Deze korven zijn bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen en staan op centrale plekken. Eind februari 2027 worden de korven weer verwijderd.

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In de gemeente Rucphen zijn ook dit jaar bladkorven geplaatst. Ze staan op centrale locaties binnen de bebouwde kom en zijn bedoeld om bladeren van gemeentelijke bomen op te vangen. Het is niet mogelijk om een eigen bladkorf aan te vragen, omdat de locaties zorgvuldig zijn gekozen.

De bladkorven worden wekelijks geleegd, afhankelijk van hoeveel bladafval er ligt. Het is belangrijk dat de korven uitsluitend worden gebruikt voor bladeren. Andere materialen zoals boomstronken, snoeiafval en restafval mogen er niet in. Bij verkeerd gebruik kan de gemeente besluiten om een bladkorf weg te halen.

De korven blijven staan tot eind februari 2027. Daarna worden ze door de gemeente verwijderd. Met deze maatregel wil Rucphen voorkomen dat bladafval voor overlast zorgt en de straten schoon houden.