Vuurwerkoverlast melden in Rucphen

De gemeente Rucphen roept inwoners op om vuurwerkoverlast en gevaarlijke situaties te melden. Dit kan via verschillende kanalen, zoals de meldingsapp Fixi, telefonisch of bij de politie. Meldingen helpen om gericht actie te ondernemen en de veiligheid te verbeteren.

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Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar de politie en gemeenten ontvangen nu al meldingen over harde knallen en vuurwerkoverlast. In Rucphen kunnen inwoners overlast eenvoudig melden via de meldingsapp Fixi, de gemeentelijke website of telefonisch tijdens kantooruren. Voor gevaarlijke situaties of acute incidenten kan contact worden opgenomen met de politie via 112 of 0900-8844.

Naast overlast vraagt de gemeente ook om meldingen van opslag, handel of transport van vuurwerk. Deze situaties kunnen ernstige risico’s met zich meebrengen, zoals brand- en explosiegevaar. Meldingen hierover kunnen anoniem worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem. Alleen vuurwerk van categorie F1, zoals sterretjes, mag het hele jaar worden afgestoken, mits er geen overlast mee wordt veroorzaakt.

Hoe meldingen helpen

De gemeente verzamelt en analyseert alle meldingen om een beter beeld te krijgen van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt. Op basis hiervan kan extra toezicht worden ingezet, zowel zichtbaar als onopvallend, om direct op meldingen te reageren. Inwoners worden gevraagd om zoveel mogelijk informatie te geven, zoals wat er gebeurt, waar het plaatsvindt en wie erbij betrokken zijn.

De gemeente benadrukt dat meldingen belangrijk zijn, ook als er niet direct kan worden ingegrepen. Iedere melding draagt bij aan een gerichte aanpak en een veiliger leefomgeving. In Rucphen is daarnaast een speciale meldkaart beschikbaar, waarop per thema staat hoe inwoners meldingen kunnen doorgeven.

Het vuurwerkverbod en de oproep om meldingen te maken blijven van kracht tot en met 5 januari 2027.