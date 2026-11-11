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Ramkraak bij juwelier in Boxmeer, auto ramt containers tegen gevel

Aangepast

Bij een juwelier aan de Steenstraat in Boxmeer is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Rond tien over halfvier ramde een auto twee containers tegen de gevel.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de dieven op die manier zijn binnengekomen. Ook wordt dus nog onderzocht of er iets is buitgemaakt.

Zowel de binnen- als buitenkant van de juwelier heeft schade opgelopen. De gebruikte auto stond na de ramkraak nog buiten het pand. 

De politie doet onderzoek. Er zijn vooralsnog geen signalementen van de daders, meldt de politie. Mensen die meer weten over de ramkraak, worden verzocht om contact op te nemen.

  • Ramkraak bij juwelier in Boxmeer (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
    Ramkraak bij juwelier in Boxmeer (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
  • Ramkraak bij juwelier in Boxmeer (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
  • Ramkraak bij juwelier in Boxmeer (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

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