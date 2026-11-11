Grote uitslaande brand in Boxtel: meerdere schuren achter huis verwoest 

Een grote uitslaande brand heeft dinsdagnacht meerdere schuren en een schutting verwoest aan de Van Salmstraat in Boxtel. Ook een huis liep schade op.

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De brand brak iets voor drie uur ‘s nachts uit. Het vuur greep snel om zich heen en verspreidde zich over meerdere schuren en een schutting achter een huis. Daarbij kwam veel rook vrij.

Het huis raakte beschadigd door het vuur. De inboedel van de getroffen schuren ging volledig verloren.

Grote inzet brandweer

Brandweerkorpsen uit Boxtel, Liempde, Eindhoven en Den Bosch werden ingezet om het vuur te bestrijden. Onder meer drie tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen kwamen ter plaatse.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar is vermoedelijk ontstaan bij een kachel. Voor zover bekend raakte niemand gewond.