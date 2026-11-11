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Stroomstoring in Roosendaal

In Roosendaal is vanochtend om acht uur een stroomstoring begonnen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond twaalf uur verholpen is.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4702 in Roosendaal. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert, zijn bezig om de storing op te lossen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De verwachting is dat de situatie rond twaalf uur weer normaal is.

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