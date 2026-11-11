Navigatie overslaan
Ontdek

Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits

Aangepast
Foto: archief Omroep Brabant.
Foto: archief Omroep Brabant.

Vanwege een aanrijding bij Houten rijden er woensdagochtend geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht. Naar verwachting kunnen de treinen rond 10.00 uur weer gaan rijden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Tussen Houten en Geldermalsen zet de NS "zeer beperkt" bussen in, aldus de website. Reizigers tussen Utrecht en Eindhoven kunnen ook omreizen via Rotterdam of Nijmegen, wat ongeveer voor een uur extra reistijd zorgt.

De verstoring zorgt ook voor hinder op andere treintrajecten. Zo rijden er minder treinen tussen Utrecht en Schiphol en tussen Utrecht en Amsterdam.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.