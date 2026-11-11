Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits

Vanwege een aanrijding bij Houten rijden er woensdagochtend geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht. Naar verwachting kunnen de treinen rond 10.00 uur weer gaan rijden.

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Tussen Houten en Geldermalsen zet de NS "zeer beperkt" bussen in, aldus de website. Reizigers tussen Utrecht en Eindhoven kunnen ook omreizen via Rotterdam of Nijmegen, wat ongeveer voor een uur extra reistijd zorgt.

De verstoring zorgt ook voor hinder op andere treintrajecten. Zo rijden er minder treinen tussen Utrecht en Schiphol en tussen Utrecht en Amsterdam.