Stroomstoring in Veldhoven: herstel verwacht rond half één

De stroomstoring in Veldhoven is door de netbeheerder ingetrokken. Het is niet bekend of en wanneer de storing voorbij is.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels, heeft de melding van de storing in Veldhoven van zijn website gehaald. Het betrof een mogelijk probleem in een deel van postcodegebied 5509.

De storing werd gemeld om acht uur en drieëntwintig minuten vanochtend, maar verdere details zoals het aantal getroffen adressen blijven onbekend.