Erica en Wilhelmien benoemd tot erelid turnvereniging Someren

Erica van den Boogaart en Wilhelmien Verdeuzeldonk zijn benoemd tot erelid van Turnvereniging Someren. Dit gebeurde afgelopen zondag tijdens een grote uitvoering in Someren-Eind.

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De benoeming is een erkenning voor hun jarenlange inzet voor de turnvereniging. Erica en Wilhelmien verzorgen iedere dinsdag turnlessen in de gymzaal in Someren-Eind. Aan deze lessen nemen ruim vijftig meisjes en jongens deel.

Met hun betrokkenheid en enthousiasme hebben de dames een belangrijke rol gespeeld binnen de vereniging. Vooral voor de jonge leden uit Someren-Eind zijn zij vertrouwde gezichten.

De turnvereniging heeft de benoeming gedaan tijdens een grote uitvoering, waar leden en bezoekers aanwezig waren. Het moment markeert een bijzondere waardering voor hun bijdrage.

De gymzaal in Someren-Eind blijft dankzij de inzet van vrijwilligers een plek waar jonge turners zich kunnen ontwikkelen.