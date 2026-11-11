Nieuwe kramen op de weekmarkt in Geertruidenberg

De weekmarkt in Geertruidenberg heeft sinds september een nieuwe viskraam. Afgelopen vrijdag is daar een kraam met delicatessen bijgekomen, die ook naar Raamsdonk gaat.

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De weekmarkt in Geertruidenberg heeft een nieuwe invulling gekregen. In september is een vervangende viskraam geplaatst. Sinds afgelopen vrijdag staat er ook een kraam met delicatessen.

De delicatessenkraam biedt verschillende producten aan en zal niet alleen in Geertruidenberg te vinden zijn. Vanaf aankomende vrijdag in de ochtend zal deze kraam ook aanwezig zijn op de weekmarkt in Raamsdonk.

De toevoeging van de nieuwe kramen moet zorgen voor meer variatie op de weekmarkten in de gemeente Geertruidenberg. Het is nog niet bekend of er in de toekomst meer nieuwe kramen komen.