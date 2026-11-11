Tuin- en snoeiafval gratis naar milieustraat Geertruidenberg

Inwoners van Geertruidenberg kunnen hun tuin- en snoeiafval gratis kwijt bij de milieustraat. Dit afval wordt duurzaam verwerkt tot compost.

Gevonden voor jou

De snoeimaanden zijn begonnen en veel inwoners maken hun tuin klaar voor het nieuwe seizoen. Dit levert vaak grote hoeveelheden groenafval op. In Geertruidenberg is het mogelijk om dit afval gratis te brengen naar de milieustraat.

Het groenafval dat hier wordt ingeleverd, krijgt een tweede leven. Het wordt namelijk verwerkt tot compost. Dit draagt bij aan een duurzamere en groenere omgeving.

Praktische informatie

Wil je weten wanneer je terecht kunt? De openingstijden en locatie van de milieustraat zijn te vinden op de website Afval.geertruidenberg.nl/milieustraat.