Wethouder bezoekt vrijwilligers in Geertruidenberg

Wethouder Kenny Moerkens heeft een bezoek gebracht aan inwoners van Geertruidenberg die zich inzetten voor hun buurt. Dit gebeurde in het kader van de actie 'Wij komen kennismaken, zeg alvast hallo!', waarbij het nieuwe college kennismaakt met inwoners en andersom.

Gevonden voor jou

De wethouder bracht als eerste een bezoek aan AutoMaatje, een vervoersservice voor minder mobiele inwoners. Vrijwilligers helpen hierbij mensen om zelfstandig op pad te gaan, bijvoorbeeld voor boodschappen, familiebezoek of medische afspraken. Een van de vrijwilligers is Ad, die op 92-jarige leeftijd al meer dan vijf jaar actief is en meer dan 150 ritten heeft verzorgd.

Vervolgens ging Kenny Moerkens langs bij Theo Kuijpers, de initiatiefnemer van Raamsdonk voor Elkaar. Dit project koppelt inwoners aan mensen die hulp nodig hebben, zoals bij praktische klussen of andere ondersteuningsvragen. Theo vertelde over een buurman die begon met een verzoek om hulp bij zijn tuin, maar uiteindelijk meer betrokken raakte bij zijn omgeving en andere positieve veranderingen in zijn dagelijks leven ervaarde.

Initiatieven versterken de gemeenschap

De actie 'Wij komen kennismaken, zeg alvast hallo!' heeft als doel om inwoners en het nieuwe college dichter bij elkaar te brengen. De bezoeken van de wethouder benadrukken het belang van initiatieven waarbij inwoners naar elkaar omkijken. Of het nu gaat om vervoer naar een afspraak of het helpen met een klus, deze activiteiten zorgen voor verbinding en versterken de gemeenschap in Geertruidenberg.