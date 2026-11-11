Gratis hulp bij verduurzamen woning in Moerdijk

Woningeigenaren in Moerdijk kunnen gratis advies krijgen over het financieren van energiebesparende maatregelen. De gemeente biedt een gesprek aan met een onafhankelijk financieel adviseur.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk wil inwoners helpen hun huis energiezuiniger te maken. Daarom kunnen woningeigenaren met concrete plannen een gratis gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kijkt een financieel adviseur welke subsidies, leningen en andere opties passen bij de plannen.

Het advies is bedoeld voor woningeigenaren met verduurzamingsplannen van minimaal 5.000 euro. Het is niet nodig om dit bedrag zelf beschikbaar te hebben. Ook met weinig eigen geld zijn er mogelijkheden, zoals leningen met 0 procent rente of subsidies voor isolatie.

Mogelijkheden bespreken

De financieel adviseur bespreekt verschillende opties, waaronder subsidies en leningen. Een voorbeeld is het Warmtefonds, dat leningen biedt zonder aflossing in de eerste vijf jaar. Na het gesprek krijgt de woningeigenaar een overzicht van de vervolgstappen.

Gratis en vrijblijvend

Het gesprek met de adviseur is volledig gratis en vrijblijvend. Er hoeft niets gekocht of afgesloten te worden. De gemeente Moerdijk neemt de kosten voor het advies op zich om verduurzaming te stimuleren.

Woningeigenaren die nog geen concrete plannen hebben, kunnen terecht bij het Energieloket van de gemeente. Daar kunnen zij bijvoorbeeld een energiecoach inschakelen voor advies over geschikte maatregelen.