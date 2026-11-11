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Nieuw stationsgebied in Vught krijgt groen licht
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een nieuw stationscomplex en bijbehorend stationsgebied. Het project maakt deel uit van het PHS Meteren-Boxtel en werd op 29 oktober goedgekeurd.
Het nieuwe stationsgebied zal worden gerealiseerd op verschillende percelen in Vught, waaronder de sectie L met nummers 3114, 3317, 3318, 3319, 4519, 4520 en 4521. Het project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), dat het spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel moet verbeteren.
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