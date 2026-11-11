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Straten Vorstenbosch afgesloten voor carnavalsoptocht
Op 8 februari 2027 worden straten in Vorstenbosch tijdelijk afgesloten vanwege een carnavalsoptocht.
De afsluiting geldt van twaalf uur tot vijf uur 's middags voor onder andere Heuvel, Kerkstraat en Kapelstraat. Alleen voetgangers mogen dan gebruik maken van deze straten. De maatregel kan langer of korter duren, afhankelijk van de situatie.
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