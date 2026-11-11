Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Bergen op Zoom treft minder dan 25 adressen

In Bergen op Zoom zijn sinds gisteravond minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart over tien en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half één vanmiddag is opgelost.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, onderzoekt wat er aan de hand is. De storing treft een deel van postcodegebied 4611.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.