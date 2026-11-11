Stroomstoring in Bergen op Zoom treft minder dan 25 adressen

In Bergen op Zoom zijn sinds gisteravond minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart over tien en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half één vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, onderzoekt wat er aan de hand is. De storing treft een deel van postcodegebied 4611.