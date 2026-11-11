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Energieopslagsysteem aangevraagd voor locatie in Eindhoven

Op de Professor Dr Dorgelolaan in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een energieopslagsysteem. De vergunning is op 6 november ontvangen.

Gevonden voor jou

Het energieopslagsysteem is bedoeld om energie op te slaan, bijvoorbeeld voor later gebruik. De aanvraag ligt niet ter inzage en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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