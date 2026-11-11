Navigatie overslaan
Ontdek

Noodkap van twee bomen aangevraagd in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Genestetlaan in Eindhoven. De vergunningaanvraag is op 8 november binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een noodkap, wat betekent dat de bomen vanwege een dringende reden moeten worden verwijderd. De aanvraag is ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.