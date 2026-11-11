Noodkap van twee bomen aangevraagd in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Genestetlaan in Eindhoven. De vergunningaanvraag is op 8 november binnengekomen.

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Het gaat om een noodkap, wat betekent dat de bomen vanwege een dringende reden moeten worden verwijderd. De aanvraag is ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.