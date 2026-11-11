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Verbouwing pand aan Hastelweg in Eindhoven goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van panden aan de Hastelweg 83 en 85.

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De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de werkzaamheden buiten de standaard regels vallen en specifiek zijn beoordeeld. Het besluit is op 9 november verzonden en ligt vanaf twee dagen daarna digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Inwonersplein in het Stadhuis.

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