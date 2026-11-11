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Hoogwerker tijdelijk op trottoir en fietspad in Loon op Zand

Van 16 tot en met 30 november 2026 wordt een hoogwerker geplaatst op het trottoir en fietspad voor een woning aan de Kloosterstraat in Loon op Zand.

Gevonden voor jou

De hoogwerker wordt neergezet om werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor is toestemming verleend door de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het trottoir en fietspad blijven gedurende deze periode deels bezet.

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