Bouwplaats tijdelijk op Frederik Hendrikpark in Kaatsheuvel

Er is toestemming gegeven om tijdelijk een bouwplaats in te richten op het grasveld aan het Frederik Hendrikpark in Kaatsheuvel. Dit gebeurt van 19 oktober tot en met 14 december.

Gevonden voor jou

De bouwplaats komt te liggen op het grasveld tussen huisnummers 13 en 33. De vergunning is verleend volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Loon op Zand. Het doel van de bouwplaats is niet bekendgemaakt.