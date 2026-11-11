Beslistermijn verlengd voor mantelzorgwoning in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een mantelzorgwoning in Oudenbosch verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een woning in een bestaande schuur aan de Pagnevaartweg.

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De verlenging van de beslistermijn is maximaal zes weken. Het plan betreft het ombouwen van een schuur tot mantelzorgwoning, een woning bedoeld voor zorg aan familie of naasten. Deze verlenging valt onder de regels van de Omgevingswet.