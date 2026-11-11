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Stroomstoring in Veldhoven: herstel verwacht rond twaalf uur

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In Veldhoven is sinds vanochtend bijna tien uur een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat de storing rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Veldhoven begon vanochtend om vier minuten voor tien. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. De storing treft een deel van postcodegebied 5509.

De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom beheert en storingen oplost, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing om drie uur vanmiddag verholpen.

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