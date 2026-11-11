Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Oss op kenteken

In Oss is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen aan de Van Limburg Stirumstraat. Tegelijk zijn vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opgeheven in Oss en Berghem.

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De gemeente Oss heeft besloten om een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen nabij de Van Limburg Stirumstraat. Dit betekent dat de plek specifiek gereserveerd is voor een persoon met een gehandicaptenparkeerkaart, gekoppeld aan een kenteken. Tijdens een inventarisatie bleek dat er in de directe omgeving te weinig vrije parkeerplaatsen beschikbaar waren.

Daarnaast zijn vier bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opgeheven. Dit betreft locaties aan de Meijerij, Singel 1940-1945 en Schaepmanlaan in Oss, en Het Reut in Berghem. De verkeersborden worden aangepast volgens de geldende regels. Het besluit is genomen in overleg met de politie en treedt in werking na officiële bekendmaking.