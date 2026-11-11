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Feestcafé Den Artiest mag incidenteel evenement houden
Feestcafé Den Artiest in Raamsdonk heeft toestemming gekregen voor een incidenteel evenement op 19 december 2026. Het feest begint om zeven uur ’s avonds en duurt tot half twee ’s nachts.
Het evenement vindt plaats aan de Stationstraat 2. Bij incidentele festiviteiten is een afwijking van de normale regels toegestaan, bijvoorbeeld voor geluidsnormen. Dit soort evenementen moet altijd vooraf gemeld worden.
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