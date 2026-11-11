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Raamsdonk krijgt nieuw omgevingsplan voor 44 woningen

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft een nieuw omgevingsplan vastgesteld voor het gebied De Waailanden in Raamsdonk. Het plan maakt de bouw van 44 woningen mogelijk en sluit een agrarisch bedrijf aan de Kerkstraat.

Gevonden voor jou

Het plangebied De Waailanden ligt aan de zuidkant van de Cornelis Oomenstraat in Raamsdonk. Het nieuwe omgevingsplan is technisch opgesteld volgens landelijke standaarden en maakt ruimte voor woningen voor verschillende doelgroepen. Het agrarisch bedrijf dat hier gevestigd is, wordt beëindigd.

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