Basisscholen in Etten-Leur bundelen krachten voor gelijke kansen

Vier basisscholen in Etten-Leur hebben een certificaat ontvangen van het Jeugdeducatiefonds. Ze werken samen om kinderen met geldzorgen thuis meer kansen te bieden.

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De scholen De Hasselbraam, De Springplank, Het Kompas en De Klankhof zetten zich in om kinderen met minder financiële mogelijkheden beter te ondersteunen. Door de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds kunnen zij sneller en vanuit vertrouwen hulp bieden. Het project begon eerder als proef bij twee scholen en is nu uitgebreid.

De gemeente Etten-Leur sluit met dit initiatief aan bij het Armoedepact, dat financiële veerkracht stimuleert. Ook andere regelingen, zoals de Meedoenregeling van het Werkplein en Stichting Leergeld, dragen hieraan bij.