Navigatie overslaan
Ontdek

Tweede Kamerlid bezoekt projecten in Etten-Leur

In Etten-Leur heeft Tweede Kamerlid Erwin Prickaertz meerdere locaties bezocht die belangrijk zijn voor de groei van de gemeente. Hij was daar samen met wethouders Ger de Weert en Jean-Pierre Schouw.

Gevonden voor jou

Tijdens zijn bezoek stonden onder andere Haansberg, het stationsgebied en de toekomstige randweg op het programma. De gemeente werkt aan nieuwe woningen en een betere bereikbaarheid, zodat de groei van inwoners en woningen goed wordt ondersteund. Duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Etten-Leur

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.