Tweede Kamerlid bezoekt projecten in Etten-Leur

In Etten-Leur heeft Tweede Kamerlid Erwin Prickaertz meerdere locaties bezocht die belangrijk zijn voor de groei van de gemeente. Hij was daar samen met wethouders Ger de Weert en Jean-Pierre Schouw.

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Tijdens zijn bezoek stonden onder andere Haansberg, het stationsgebied en de toekomstige randweg op het programma. De gemeente werkt aan nieuwe woningen en een betere bereikbaarheid, zodat de groei van inwoners en woningen goed wordt ondersteund. Duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.