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Vrijwilligers in Etten-Leur geëerd tijdens gala

De gemeente Etten-Leur heeft vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens het Vrijwilligersgala 2026. Het was een feestelijke avond met aandacht voor hun inzet en betrokkenheid.

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Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het leven in Etten-Leur. Ze zetten zich in voor verenigingen, buurten en inwoners die extra hulp nodig hebben. Tijdens het gala sprak de gemeente haar waardering uit voor deze onmisbare groep, die met tijd en energie een verschil maakt in de gemeenschap.

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