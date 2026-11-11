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Amberboom in Wilhelminapark Valkenswaard mag worden gekapt
De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven om een Amberboom te kappen in het Wilhelminapark tegenover huisnummer 38.
Het besluit is genomen op 9 november 2026 en gaat over het vellen van houtopstanden, een term die gebruikt wordt voor het verwijderen van bomen. De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders. De stukken die bij het besluit horen, kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Valkenswaard.
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