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Bouwwerken in Valkenswaard gelegaliseerd
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van bestaande bouwwerken aan de Past. Heerkensdreef.
Het besluit gaat over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de bouwwerken niet binnen de standaard regels passen, maar hiervoor een aparte toestemming is gegeven. Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op afspraak bij het gemeentehuis.
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