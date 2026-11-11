Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwwerken in Valkenswaard gelegaliseerd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van bestaande bouwwerken aan de Past. Heerkensdreef.

Gevonden voor jou

Het besluit gaat over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de bouwwerken niet binnen de standaard regels passen, maar hiervoor een aparte toestemming is gegeven. Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op afspraak bij het gemeentehuis.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.