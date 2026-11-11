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Carnavalsoptocht Basisschool Op Dreef op 5 februari in Veldhoven

De carnavalsoptocht van Basisschool Op Dreef in Veldhoven op 5 februari is goedgekeurd. De optocht start en eindigt aan het Pastoor Jansenplein.

Gevonden voor jou

De route van de optocht loopt door verschillende straten in Veldhoven en heeft als centrale locatie het Pastoor Jansenplein 15. Het evenement is een initiatief van Basisschool Op Dreef.

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