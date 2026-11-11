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Vergunning verleend voor woningen aan Peelraand in Deurne
De gemeente Deurne heeft besloten dat de woningen aan Peelraand 14 en 16 mogen worden verschoven. De omgevingsvergunning is op 4 november verleend.
Het besluit gaat over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het gebruik van de locatie buiten de standaardregels valt. De relevante stukken met details over het besluit zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente Deurne.
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